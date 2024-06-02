Почему вы набираете вес: три основных причины и как с ними бороться

Три возможных объяснения, почему вы набираете вес быстрее, чем ваши подруги

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Борьба с лишним весом представляет собой серьезную проблему для многих женщин, особенно когда подруги уже через несколько месяцев тренировок выглядят так, словно с обложки журнала. Но почему так происходит? Давайте разберемся.

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Недостаток сна может оказаться серьезным препятствием, даже если вы активно занимаетесь спортом. Исследования показывают, что недостаток сна может привести к увеличению объема талии. Рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, чтобы организм мог эффективно сжигать лишний вес. Постарайтесь пересмотреть свой режим сна.

Коррекция питания важна, но слишком строгие диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Строгие диеты часто вызывают стресс, который может привести к накоплению веса. Попробуйте разумно скорректировать свое питание, чтобы получать все необходимые элементы, не нанося вреда организму.

Соблазны в виде вкусной еды могут легко подвести. Частые переедания и потребление высококалорийной пищи могут сорвать ваши планы по похудению. Помните о вашей цели и старайтесь держать себя в руках, чтобы достичь желаемой фигуры.