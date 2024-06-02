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Шагай в лето с новыми трендами: обзор обуви на весну-лето 2024

Представляем новинки: обзор моделей обуви на сезон весна-лето

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Когда ручьи быстротечной моды иссякли, а следы исчезли, приходит время сменить теплые сапоги на изысканные туфли на микрокаблучке или лоферы цвета жидкого металла, и вы окажетесь в центре внимания моды. Понимая, что жизнь — это прогулка, а не бег, мы осознаем, что для этой прогулки нужна удобная и стильная обувь. Этим летом представлено так много разнообразных моделей, что выбор между модным видом и комфортом уже не так проблематичен. Более того, некоторые модели можно смело доставать из гардероба прошлого года, так как они до сих пор актуальны. Итак, что же носить в теплый сезон?

Представляем новинки: обзор моделей обуви на сезон весна-лето
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Прозрачные модели обуви — это не только тренд в одежде, но и в обуви. Невидимые мюли, туфли и босоножки из прозрачного гибкого пластика — это главные атрибуты современных Золушек. Модели из прозрачного материала, похожего на тонкий хрусталь, представлены в коллекциях весна-лето 2024 таких брендов, как Versace, Blumarine и Phillip Lim. Это определенно лучшая обувь для встречи весны, которая гармонично дополнит любой наряд.

Обувь на высокой платформе вновь на пике популярности. Модели с высокой подошвой или платформой являются отличной альтернативой каблукам и шпилькам. Такие модели сочетают в себе комфорт и красоту, и их высокая платформа делает их практичными даже во время дождя. Разнообразные вариации этого тренда можно найти в коллекциях таких брендов, как Gucci, Ferragamo и Cavalli.

Крошечные каблуки — это модный тренд весны. В этом сезоне крошечные каблуки представлены в различных моделях обуви, от слингбэков до ботинок. Такие туфли являются отличным выбором для тех, кто предпочитает комфорт и стиль в одном флаконе.

Сандалии на плоской подошве — это практичная модель обуви, которая идеально подойдет как к нежным платьям в стиле бохо, так и к строгим брючным костюмам. Эта модель сандалий, представленная в коллекциях таких брендов, как JW Anderson, Paco Rabanne, Hermes и Loewe, сочетает в себе комфорт и стиль.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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