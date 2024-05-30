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Лимонный сок для осветления волос: секреты безопасного и эффективного использования

Как безопасно осветлить волосы с помощью лимонного сока

1:47
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Светлые волосы прекрасно смотрятся на фоне загорелой кожи, но окрашивание может повредить шевелюру. Попробуйте осветление лимонным соком, который не только придаст волосам светлый оттенок, но и сделает их более блестящими. Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая изменяет меланин в волосах, осветляя их.

Как безопасно осветлить волосы с помощью лимонного сока
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Это происходит благодаря реакции лимонной кислоты с ультрафиолетовыми лучами. Солнце усиливает эффект осветления из-за высокого уровня кислотности сока, который близок к естественному pH волос. Для осветления требуется три-четыре применения лимонного сока. Каждая процедура должна длиться около часа на солнце, так как это ускоряет процесс. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 на открытых участках кожи. Для приготовления смеси выжмите сок лимона, заварите ромашковый чай, остудите и процедите. Смешайте обе жидкости и перелейте в распылитель. Распылите смесь на волосы, особенно вокруг лица и на кончики, для создания летнего вида. Затем проведите час на солнце. Повторяйте процедуру, пока не достигнете желаемого результата. Смывайте лимонный сок с волос после процедуры и используйте качественный кондиционер. Осветление со временем будет становиться ярче.

Лимонный сок лучше подходит для светлых волос, так как на темных волосах он может дать неестественный оранжевый оттенок. Рыжие волосы станут ярче и живее, приобретая золотистый оттенок после нескольких процедур. Чем светлее волосы от природы, тем эффективнее будет осветление лимонным соком.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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