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Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью

Три бьюти рецепта с рисовой водой: уход за кожей и волосами

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Рисовая вода уже давно используется в косметических процедурах, начиная с древних японских династий. Она помогает выравнивать тон кожи, придает блеск волосам, успокаивает воспаления и увлажняет, поддерживая баланс pH. Мы предлагаем три бьюти рецепта с рисовой водой от femina.in, которые легко можно сделать дома.

Три бьюти рецепта с рисовой водой: уход за кожей и волосами
Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea

Как приготовить рисовую воду?

Для начала тщательно промойте чашку риса. Затем добавьте к нему четыре стакана воды и оставьте настаиваться примерно 30 минут. После этого аккуратно надавите на рис ложкой, чтобы выделить больше полезных веществ, и процедите смесь. Полученную жидкость следует хранить в герметичном контейнере в холодильнике примерно пять дней.

Очищающий тоник

Используйте рисовую воду в качестве тоника. Смочите ей ватный диск и аккуратно протрите лицо. После этого нанесите увлажняющий крем. Это поможет выровнять тон кожи и сделать её более сияющей.

Ополаскиватель для волос

Приготовьте ополаскиватель для волос, смешав чашку рисовой воды с шестью каплями эфирного масла. После мытья шампунем нанесите смесь на кожу головы и распределите по всей длине волос. Оставьте на пять минут, затем смойте водой. Это придаст вашим волосам блеск и укрепит их структуру. После ополаскивания можно использовать кондиционер по желанию.

Скраб для тела

Смешайте четыре столовые ложки морской соли с четвертью стакана рисовой воды, двумя столовыми ложками оливкового масла и шестью каплями эфирного масла лаванды. Нанесите скраб на тело для отшелушивания кожи. Если у вас чувствительная кожа, предварительно проведите тест на аллергию.

Попробуйте эти простые рецепты с рисовой водой, и ваша кожа и волосы будут выглядеть здоровыми и красивыми.

Рисовая вода. Волшебное бюджетное средство для восстановления волос
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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