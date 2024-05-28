Раскрытие мифов: косметолог делится секретами антивозрастного ухода

Косметолог разъясняет мифы об уходе за кожей при борьбе с возрастом

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания молодости и красоты кожи существует множество предложений от косметологов, начиная от обычных кремов и заканчивая регулярными процедурами в салоне. Однако многие клиенты до сих пор путаются в понятиях и не понимают разницы между антивозрастным уходом и обычным. Мы поговорили с дерматологом Вероникой Новиковой, которая развеяла самые распространенные мифы об антивозрастном уходе.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Миф 1. Защита SPF необходима только на пляже. С возрастом кожа требует больше защиты от солнца, чтобы предотвратить пигментацию и другие повреждения. Недооценка этого фактора может привести к ухудшению состояния кожи.

Миф 2. Антивозрастная косметика — это просто уловка маркетологов. Этот миф опровергается, так как антивозрастные средства содержат специальные компоненты, направленные на увлажнение и поддержание упругости кожи. Важно начинать уход с антивозрастными средствами заблаговременно и под руководством специалиста.

Миф 3. Фейсбилдинг может заменить средства от морщин. Физические упражнения для лица могут быть полезны, но без дополнительного ухода они не способны решить все проблемы с кожей. Некорректное выполнение упражнений может усугубить ситуацию, а иногда даже серьезные процедуры могут потребоваться для достижения желаемого результата.