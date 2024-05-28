Медицинский специалист Анойко объяснил, почему возникают морщины у молодых людей

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Почему кожа стареет раньше времени: взгляд косметолога на причины и факторы

1:11
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Врач-косметолог Елена Анойко разъясняет причины преждевременного старения кожи, которые могут быть обусловлены как генетической предрасположенностью, так и воздействием внешних факторов. Генетика играет ключевую роль, определяя строение кожи, ее тип и склонность к активной мимике. Ультрафиолетовое излучение солнца приводит к фотостарению, разрушая коллаген и эластин в коже. Профилактика включает использование кремов с SPF-фильтром.

Почему кожа стареет раньше времени: взгляд косметолога на причины и факторы
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Еще одним фактором преждевременного старения является воздействие HEV-излучения от экранов гаджетов, что приводит к разрушению коллагена и эластина в коже. Поза при использовании смартфонов также оказывает дополнительное давление на шею, что может вызвать образование морщин. Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также ускоряют старение кожи.

Хронический недосып снижает уровень мелатонина, что приводит к потере естественной защиты кожи от окисления и свободных радикалов. Это может активировать мимические мускулы и способствовать появлению морщин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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