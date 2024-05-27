Секреты объемных волос: простые хитрости для вашей прически

Как создать эффект густых волос: простые, но эффективные хитрости

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые хитрости могут создать впечатление объемной прически и густых волос, даже если природа не наделила вас роскошной гривой. Однако придется немного постараться на каждом этапе, начиная от мытья волос до укладки.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг — выбор подходящих средств, часто помеченных как "для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают у корней, создавая визуальный объем. Важно, чтобы все уходовые продукты были направлены на достижение одной цели, а состав содержал масла и силиконы, создающие на волосах защитную пленку. Правильная стрижка также важна: рваная, рельефная стрижка и филировочные ножницы могут придать дополнительный объем. Окраска волос может создать эффект густоты за счет игры света и тени, особенно с темными корнями и светлыми бликами.

При сушке волос вниз головой или использовании круглой щетки придайте объем у корней. Легкие волны делают прическу более объемной, а простой пучок на затылке, при подготовке которого локоны начесывают, может создать иллюзию густых волос. Тени для волос, нанесенные на корни, могут закрасить кожу, что создаст впечатление большего объема.