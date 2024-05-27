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Секреты объемных волос: простые хитрости для вашей прически

Как создать эффект густых волос: простые, но эффективные хитрости

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Простые хитрости могут создать впечатление объемной прически и густых волос, даже если природа не наделила вас роскошной гривой. Однако придется немного постараться на каждом этапе, начиная от мытья волос до укладки.

Как создать эффект густых волос: простые, но эффективные хитрости
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг — выбор подходящих средств, часто помеченных как "для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают у корней, создавая визуальный объем. Важно, чтобы все уходовые продукты были направлены на достижение одной цели, а состав содержал масла и силиконы, создающие на волосах защитную пленку. Правильная стрижка также важна: рваная, рельефная стрижка и филировочные ножницы могут придать дополнительный объем. Окраска волос может создать эффект густоты за счет игры света и тени, особенно с темными корнями и светлыми бликами.

При сушке волос вниз головой или использовании круглой щетки придайте объем у корней. Легкие волны делают прическу более объемной, а простой пучок на затылке, при подготовке которого локоны начесывают, может создать иллюзию густых волос. Тени для волос, нанесенные на корни, могут закрасить кожу, что создаст впечатление большего объема.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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