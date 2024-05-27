Пять советов для волос: как просыпаться с идеальной укладкой каждое утро

Как проснутся с красивой укладкой: пять советов для вечернего ухода

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши волосы выглядели безупречно, как только вы проснетесь? Вот несколько советов от femina.in, которые помогут сделать ваши локоны красивыми уже к утру.

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Не спите с мокрыми волосами

Мокрые волосы становятся более подвержены повреждениям и ломкости во время сна. Поэтому дайте им высохнуть перед тем, как вы завернетесь под одеяло.

Используйте резинку для волос

Это поможет предотвратить ломкость, а если вы соберете волосы в высокий пучок и зафиксируете их резинкой, то утром вы проснетесь с объемом, о котором мечтали.

Расчешите волосы перед сном

Эта процедура поможет избежать колтунов и узлов, которые могут образоваться за ночь.

Используйте увлажняющее масло

Нанесение нескольких капель увлажняющего масла, такого как аргановое, поможет улучшить состояние ваших волос во время сна, придав им мягкость и блеск.

Заплетите волосы

Если вы хотите проснуться с красивыми пляжными волнами, попробуйте заплести волосы в косу после использования несмываемого кондиционера. Этот простой трюк обеспечит вам красивую укладку без лишних усилий.

Не забывайте уделять время вашим волосам перед тем, как погрузиться в мир сновидений.

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