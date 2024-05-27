От блеска до укрепления: пять рецептов с йогуртом для здоровых и красивых волос

Пять удивительных способов использования йогурта для красоты волос

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Вы когда-нибудь задумывались о том, что обычный йогурт может придать вашим волосам блеск и здоровье? Обогащенный цинком и молочной кислотой, он дарит им гладкость, питание и борется с выпадением. Вот пять способов от femina.in, как использовать йогурт в уходе за локонами.

Фото: Wikipedia by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кондиционирование волос

Взбейте один яичный белок и смешайте с 6 столовыми ложками простого натурального йогурта. Нанесите на волосы и оставьте на 15 минут, затем тщательно смойте.

Против выпадения волос

Смешайте ½ стакана йогурта с 3 столовыми ложками молотых семян пажитника. Нанесите на волосы и держите в течение часа, затем смойте.

Борьба с перхотью

Смешайте ½ стакана йогурта с 2 столовыми ложками белой глины. Нанесите на корни волос и оставьте на час, затем тщательно смойте.

Для блеска

Смешайте ½ стакана йогурта с 2 столовыми ложками лимонного сока и нанесите на кожу головы. Оставьте на 45 минут и затем смойте.

Питательная маска

Смешайте 3 столовые ложки йогурта, 2 столовые ложки кокосового масла и 4 чайные ложки геля алоэ вера. Нанесите на волосы и оставьте на 25–30 минут, затем тщательно смойте шампунем и используйте кондиционер.

Попробуйте эти простые и эффективные рецепты с использованием йогурта, чтобы ощутить всю его магию на себе, и наслаждайтесь здоровыми, красивыми и блестящими волосами каждый день.

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