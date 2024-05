Старение у россиянок: типичные характеристики и современные методы борьбы

Косметолог Ирина Барабанова поделилась особенностями старения у россиянок, отметив, что наиболее распространенным типом старения в России является деформационно-отечный. Этот процесс сопровождается птозом век, скул, зон нижней челюсти и брылей, а также усилением носогубных складок и морщин грусти. Вместе с тем на лице увеличивается подкожный жир и мягкие ткани.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International