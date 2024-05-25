Старение у россиянок: типичные характеристики и современные методы борьбы

Косметолог Барабанова описала, как происходит процесс старения у женщин в России

Косметолог Ирина Барабанова поделилась особенностями старения у россиянок, отметив, что наиболее распространенным типом старения в России является деформационно-отечный. Этот процесс сопровождается птозом век, скул, зон нижней челюсти и брылей, а также усилением носогубных складок и морщин грусти. Вместе с тем на лице увеличивается подкожный жир и мягкие ткани.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти изменения делают лицо более уставшим, с признаками отечности и пастозности, и в конечном итоге приводят к потере четкости овала лица, появлению мимических морщин и гусиных лапок.

Врач подчеркнула, что современная косметология предлагает ряд методов для решения этих проблем, таких как воздействие сфокусированным ультразвуком и радиоволной, стимулирующие естественную выработку коллагена и уплотняющие кожу лица. Для комплексного подхода к деформационному старению рекомендуется сочетать эти методики с препаратами, стимулирующими синтез коллагена, а также инъекциями нейропротеина (ботокса) для коррекции гипертонуса мимических мышц.

Другим эффективным методом является контурная пластика с использованием препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которая позволяет корректировать объемные изменения.

Для улучшения качества кожи косметолог рекомендует процедуры биоревитализации, биорепарации и световые аппаратные методики. Эти методы помогают сделать кожу более упругой, гладкой и сияющей.



