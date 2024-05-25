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Четыре неочевидных недостатка короткой стрижки: что вам стоит знать перед решением

Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что с короткими волосами можно сэкономить время, особенно если нет возможности по утрам тратить его на сложную укладку. Однако стилисты утверждают обратное — короткая стрижка имеет свои значительные недостатки. Мы беседовали с Александрой Смирновой, опытным стилистом-имиджмейкером, которая поделилась с нами проблемами, с которыми можно столкнуться после решения сменить длину волос.

Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0
  • Испорченная укладка: на коротких волосах очень легко испортить укладку, особенно если вы легли спать с мокрыми волосами. Это может привести к необходимости тратить больше времени на восстановление формы по утрам. Девушки с короткими стрижками знают, насколько это затруднительно. 
  • Визуальное полнота лица: некоторые стрижки коротких волос могут визуально делать лицо полнее. Стилист подчеркивает:

"Ваш мастер должен учитывать форму вашего лица и предупреждать о негативных последствиях. Обязательно обсудите это перед стрижкой".

  • Привлечение внимания к лицу: короткие стрижки всегда привлекают внимание к лицу. Это означает, что все его части, а также любые недостатки кожи, становятся более заметными.
  • Быстрое загрязнение волос: короткие волосы загрязняются быстрее и могут требовать более частого мытья. Александра объясняет:
"Короткие волосы подвержены заметному шелушению и жирности у корней. Возможно, вам придется мыть голову чаще, чем вы планировали, что может затруднить работу над их качеством".
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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