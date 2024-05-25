Морковь для загара: факты и мифы о новом вирусном тренде

Как изменится ваша кожа, если вы ежедневно употребляете морковь

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый вирусный тренд в социальных сетях включает в себя рекомендации по употреблению моркови для достижения мальдивского загара без необходимости посещения Мальдив. Блогеры активно публикуют посты с фотографиями, на которых их кожа выглядит загорелой, будто бы они провели время на солнце или в солярии.

Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Однако дерматологи высказывают свое мнение о воздействии моркови на цвет кожи, отмечая, что чрезмерное употребление моркови может привести к появлению оранжевых пятен на коже из-за каротинемии. Бета-каротин, содержащийся в моркови, может окрашивать верхний слой кожи, но это происходит неравномерно и чаще проявляется на областях тела с более толстой кожей, таких как локти, колени и стопы.

Для достижения подобного эффекта необходимо употреблять от трех до 10 морковок в день в течение нескольких недель. Однако такой "загар" временен, и для его удаления может потребоваться серия пилингов у косметолога. Чрезмерное употребление моркови также может привести к токсичности витамина А в организме и вызвать проблемы со здоровьем.

Диетологи рекомендуют употреблять морковь в разумных количествах, не более 2-3 раз в неделю по одной морковке в день, чтобы избежать негативных последствий. Для получения загара безопаснее использовать специальные увлажняющие лосьоны, а для постепенного загара — солярий, соблюдая при этом меру.



