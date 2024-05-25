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Выбирая блонд: тренды и рекомендации на этот сезон

Стиль блонда, вышедший из моды — но вам он по-прежнему нравится

Моя семья » Красота и стиль

Безусловно, свежий блонд, который только что создал ваш мастер в салоне, выглядит превосходно в любом варианте. Однако стилисты рекомендуют подходить к выбору блонда в этом сезоне особенно внимательно, учитывая, что далеко не все тренды окрашивания подходят для холодного времени года. Вот несколько вариантов блонда, о которых стоит подумать несколько раз, прежде чем принять окончательное решение.

Стиль блонда, вышедший из моды — но вам он по-прежнему нравится
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Полный блонд

Один из самых требовательных вариантов окрашивания, но при этом один из самых эффектных. Хотя когда-то этот стиль был в моде, сегодня полный блонд выглядит чрезмерно неестественно, особенно с прямым срезом. Современные стилисты рекомендуют предпочесть естественные оттенки, особенно теплые, так как прохладные оттенки требуют больше ухода и внимания. Пепельный и жемчужный блонд идеальны сразу после окрашивания, но требуют много времени и денег для поддержания. Теплый оттенок блонда подходит практически под любой тип внешности, но требует обсуждения с мастером и терпеливости.

Омбре

Эта техника, когда-то популярная, уже утратила свою актуальность даже среди новичков. Омбре не подходит для всех типов волос, особенно если у вас темный натуральный цвет. Кроме того, не каждый мастер способен создать гладкий и естественный переход. Вместо классического омбре можно попробовать технику AirTouch, но при выборе мастера следует быть очень внимательным, так как она требует опытного профессионала.

Клубничный блонд

Этот вариант окрашивания считается одним из самых интересных и освежающих. Девушки всех возрастов экспериментировали с яркими оттенками, от насыщенной клубники до сочного персика. Однако стилисты предупреждают, что клубничный блонд может быстро наскучить, особенно если ваш стиль одежды не соответствует такой яркой прическе. Вместо этого лучше выбрать более натуральный оттенок, например, карамельный или песочный блонд.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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