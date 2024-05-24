Три стильных способа носить базовую белую рубашку: идеи для современного гардероба

Белая рубашка - неотъемлемая часть женского гардероба. Её универсальность и многогранность позволяют создавать множество образов. Однако многие ограничиваются классическими вариантами, такими как рубашка под пиджак или с деловыми брюками. Вот три креативных способа от femina.in, как сделать образы с белой рубашкой более интересными и современными.
Представьте себе сочетание белой рубашки с кожаной плиссированной юбкой – это напоминает стиль Кэрри Брэдшоу. Дополните образ яркими туфлями на каблуке и сумкой - клатчем. Этот вариант подойдет для любых мероприятий – от встреч с друзьями до вечерних выходов.
Вдохновитесь уличным стилем Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, которые популяризировали велосипедные шорты. Сочетайте их с белой рубашкой для создания непринужденного и стильного образа. Дополните комплект сумкой большого размера – идеальной для походов за покупками или на прогулку. Завершите образ массивными кроссовками или сандалиями на платформе. Добавьте немного шика с помощью сережек, инкрустированных стразами.
Для создания легкого и стильного образа в стиле Джиджи Хадид, используйте белую рубашку как верхний слой. Наденьте под нее укороченный топ и расклешенные брюки. Заостренные босоножки и украшения из цепочек добавят гламура. Этот образ прекрасно подойдет для поздних завтраков, отпуска или летних прогулок.
С этими оригинальными идеями вы сможете превратить базовую белую рубашку в стильный и современный элемент вашего гардероба. Не бойтесь экспериментировать и создавать новые образы!
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