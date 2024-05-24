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Как правильно определить размер бюстгальтера: четыре простых шага для идеальной посадки

Покупка бюстгальтера: как правильно определить свой размер?

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины носят бюстгальтеры неправильного размера, что приводит к дискомфорту и даже болям в плечах и спине. Однако, вы можете точно определить свой размер белья, не выходя из дома. Вот пять советов от экспертов портала femina.in, которые помогут вам подобрать идеальную посадку.

Покупка бюстгальтера: как правильно определить свой размер?
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

1. Наденьте удобный бюстгальтер без подкладок

Перед измерением убедитесь, что вы носите бюстгальтер без подкладок, который хорошо сидит на вас. Это обеспечит правильное положение груди и точные измерения.

2. Измерение размера пояса

Измерьте область под грудью и округлите до ближайшего целого числа — это ваш размер пояса. Не натягивайте ленту слишком сильно, чтобы выбрать комфортную посадку и свободу движений.

3. Определение размера чашки

Для определения размера чашки измерьте самую полную часть груди. Лента должна лежать ровно и плотно прилегать, но не сдавливать. Разница между обхватом пояса и обхватом по груди определяет размер чашки.

  • Разница 10-12 см — чашка A
  • Разница 12-14 см — чашка B
  • Разница 14-16 см — чашка C
  • Разница 16-18 см — чашка D
  • Разница 18-20 см — чашка DD(E)
  • Разница 20-22 см — чашка F

4. Подбор правильного стиля

Выбирайте стиль бюстгальтера, который соответствует вашим нуждам: пуш-ап, балконет, или спортивный бюстгальтер. Помните, что размер может немного варьироваться в зависимости от модели, поэтому, если вы обычно носите размер C, попробуйте размер B для моделей без поролоновых вставок.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете найти бюстгальтер, который идеально подходит, обеспечивая комфорт и поддержку в течение всего дня.

Как правильно определить размер бюстгальтера. Урок2
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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