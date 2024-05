Прием, который мгновенно превратит ваш взгляд в соблазнительный: техника подчеркивания ресниц

Мы все слышали о техниках контурирования, которые могут изменить овал лица, скульптурировать губы или даже поднять опущенные веки. Но что такое контурирование ресниц и зачем оно нужно? Контуринг ресниц — это техника, используемая визажистами для изменения формы глаз и создания выразительного взгляда. Она включает в себя использование пучков ресниц разной длины, чтобы придать глазам желаемую форму и объем. Перед тем как начать процесс контурирования, важно завить ресницы керлером. Затем следует приклеить пучки ресниц к верхнему веку, учитывая форму глаз и их естественное строение. Используемый клей должен быть безопасным для чувствительных глаз, чтобы избежать дискомфорта. Как правильно клеить ресницы зависит от формы глаз:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license