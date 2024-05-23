Прием, который мгновенно превратит ваш взгляд в соблазнительный: техника подчеркивания ресниц

Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы все слышали о техниках контурирования, которые могут изменить овал лица, скульптурировать губы или даже поднять опущенные веки. Но что такое контурирование ресниц и зачем оно нужно? Контуринг ресниц — это техника, используемая визажистами для изменения формы глаз и создания выразительного взгляда. Она включает в себя использование пучков ресниц разной длины, чтобы придать глазам желаемую форму и объем. Перед тем как начать процесс контурирования, важно завить ресницы керлером. Затем следует приклеить пучки ресниц к верхнему веку, учитывая форму глаз и их естественное строение. Используемый клей должен быть безопасным для чувствительных глаз, чтобы избежать дискомфорта. Как правильно клеить ресницы зависит от формы глаз:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для круглых глаз подходят тонкие ресницы разной длины, которые следует приклеить ближе к внутренним и внешним уголкам глаза, а более длинные пучки — в середину глаза.

Для миндалевидных глаз рекомендуется использовать разнообразные пучки ресниц, добавляя их как во внешние, так и во внутренние уголки, чтобы создать эффектное взгляд.

У глаз с опущенными уголками рекомендуется уделять особое внимание открытию взгляда. Для этого рекомендуется провести тонкую линию подводки вдоль роста ресниц, сделать ресницы более густыми в середине глаза, оставив внешние уголки неприкосновенными.

Техника контурирования ресниц помогает создать выразительный и привлекательный взгляд, подчеркивая естественные черты лица и форму глаз.