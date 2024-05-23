Эффективные упражнения для устранения второго подбородка: подтяните лицо без операции

Избавьтесь от второго подбородка: семь эффективных упражнений для лица

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основные причины появления второго подбородка включают избыток жира, плохую осанку, старение кожи, генетическую предрасположенность и особенности структуры лица. Не переживайте, даже люди с нормальным весом иногда сталкиваются с этой проблемой. Если вы стремитесь к четкой линии подбородка, попробуйте включить в свой режим эти эффективные упражнения для лица от femina.in.

Фото: flickr.com by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

1. Толчок нижней челюсти

Смотрите прямо перед собой, выдвиньте нижнюю челюсть вперед, одновременно поднимая подбородок. Повторите это движение 10 раз для достижения наилучших результатов.

2. Упражнение для подтяжки лица

Это упражнение укрепляет мышцы вокруг верхней губы и предотвращает их обвисание. Откройте рот широко и раздуйте ноздри, удерживайте это положение около 10 секунд, затем расслабьтесь.

3. Жевательная резинка

Жевание резинки — простое и эффективное упражнение для уменьшения жира под подбородком. Оно задействует мышцы лица и челюсти, помогая укрепить их и подтянуть.

4. Перекатывание языка

Держите голову прямо, высуньте язык и постарайтесь дотянуться им до носа. Удерживайте положение 10 секунд, затем сделайте перерыв и повторите.

5. Рыбье лицо

Втяните щеки и удерживайте их в таком положении 30 секунд. Затем расслабьтесь и повторите упражнение 4-5 раз. Если это слишком сложно, попробуйте надувать щеки.

6. Рык льва

Сядьте на колени и положите ладони на бедра. Вытяните язык, не напрягая его сильно, и на выдохе издайте звук, напоминающий рык льва. Повторите это упражнение 5-6 раз.

7. Жираф

Сидя удобно, смотрите прямо перед собой, положите пальцы на затылок и проведите их вниз. Одновременно наклоняйте голову назад, затем опустите подбородок к груди. Повторите дважды.

Выполняя эти упражнения, вы сможете уменьшить второй подбородок и улучшить внешний вид своего лица. Включите их в свой ежедневный режим, чтобы достичь наилучших результатов.

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