Гид по выбору идеальной помады: подбор оттенка в соответствии с подтоном кожи и размером губ

Выбор правильного оттенка помады: советы для безупречного макияжа

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильная помада - ключ к безупречному образу и уверенности в себе. Она не только дополняет внешний вид, но и подчеркивает вашу индивидуальность. Однако, выбор правильного оттенка может стать вызовом, особенно для начинающих в мире макияжа. Следуя нескольким советам от femina.in, можно сделать этот процесс легче и приятнее.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Определение подтона кожи

Теплые оттенки, такие как карамельный, персиковый или коралловый, подходят обладательницам желтоватого оттенка кожи. В то время как холодные цвета, например, вишневый, фиолетовый или сиреневый, выгодно выглядят на лицах с розовым или синим подтоном. Нейтральный оттенок кожи позволяет выбирать помады как теплой, так и холодной палитры.

Размер губ

Для тонких губ рекомендуется выбирать светлые и нюдовые оттенки, чтобы визуально увеличить их. Владелицам пухлых губ подойдут более насыщенные цвета помады, которые придадут им дополнительный объем.

Прибегните к современным технологиям

Современные приложения позволяют виртуально примерить оттенки помады, предоставляя реалистичное представление о том, как они будут смотреться на вашем лице. Это удобно и позволяет экспериментировать с разными оттенками, не выходя из дома.

Так что не бойтесь экспериментировать, чтобы найти свой идеальный оттенок помады, который подчеркнет вашу красоту и уверенность!

Анна Измайлова Как выбрать оттенок помады?