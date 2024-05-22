Три варианта оттенков помады, которые лучше не использовать после достижения возраста 40 лет

Гид по выбору помады после 40: оттенки, которые стоит забыть

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор косметики для макияжа за 40 требует особого внимания, чтобы избежать неудачных решений. Ориентируясь на собственные предпочтения, мы часто можем сделать ошибочный выбор. В этом возрасте становится важным изменить свой подход к выбору декоративной косметики, включая помаду. Эксперты советуют обратить внимание на несколько нюансов при покупке косметики после 40.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Избегайте морковных оттенков: классический морковный оттенок помады, популярный у многих, часто не подходит женщинам старше 40 лет. Этот оттенок подчеркивает желтизну зубов и кожи, а также выделяет тусклую кожу под глазами. Вместо этого, стоит предпочесть более холодные оттенки красного.

Нюд: несмотря на универсальность нюдовых оттенков, некоторые из них следует избегать после 40. Теплые кофейные оттенки нюдов могут придать лицу землистый оттенок и скрыть тонкие губы. Вместо этого, рекомендуется выбирать пыльный розовый оттенок помады.

Коричневый и вишневый: хотя коричневые и вишневые оттенки могут быть подходящими, их следует использовать осторожно. Темно-коричневый оттенок может сливаться с кожей, не выделяя губы. Рекомендуется предпочесть более насыщенные и сочные оттенки для создания акцента на губах, особенно если у вас тонкие губы.