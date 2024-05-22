Смузи: тренд или обман

Действительно ли смузи столь же полезны, как мы принято думать

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Трендом последних лет стали смузи — считается идеальным завтраком, полным витаминов и энергии, которую так легко выпить в любом месте, особенно в жаркое летнее время. Однако, как и с любым модным явлением, у смузи есть и своя темная сторона.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, на что обращают внимание диетологи, — высокое содержание фруктов и ягод, а, следовательно, глюкозы, что может вызвать резкий скачок сахара в крови. Более того, в смузи недостаточно белков и жиров, что может привести к быстрому появлению ощущения голода после употребления.

Помимо этого, наш организм не всегда воспринимает жидкую пищу как полноценный прием пищи, что может привести к перееданию и избыточному потреблению калорий. Еще один недостаток — смузи снижают ферментную способность желудка, так как организму не нужно тратить энергию на переваривание цельных фруктов и ягод.

Однако, любителям смузи стоит помнить несколько правил: добавляйте в напиток не только фрукты и ягоды, но и зеленые овощи, не используйте добавленных сахаров, а вместо этого обогащайте смузи жирами и белками, также не увлекайтесь этим напитком и выпивайте его не чаще 2-3 раз в неделю, при этом старайтесь не делать смузи основным приемом пищи.