Как добиться стального пресса: эффективные упражнения для идеальных кубиков

Как достичь быстрого рельефа на прессе: четыре эффективных упражнения

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одна из самых сложных зон для тренировки — пресс. Достичь желаемых кубиков или изящных линий часто требует множества месяцев упорной работы. Несмотря на это, существуют эффективные упражнения, которые помогут достичь желаемых результатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, "маятник": лежа на коврике для йоги, согните ноги под углом 90 градусов и делайте движения в стороны, касаясь пола. "Велосипед" — ложитесь на пол, вытягивая ноги и делая движения, как будто едете на велосипеде. "Упор лежа" — прогибайте спину в стороны, чтобы бедра касались пола, удерживая ноги и руки прямыми. И "планка" — принимайте положение лежа животом вниз, упираясь на локти и носки, чтобы спина, ягодицы и голова находились на одной линии.

Выполняйте это упражнение на пресс на протяжении каждой тренировки, чтобы добиться отличных результатов.