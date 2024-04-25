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Мастера из Голливуда делятся секретами достижения сияющей кожи

Секреты Голливуда: эксперты делятся советами по уходу за кожей тела и лиц

1:56
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Звезды шоу-бизнеса всегда представляют собой идеальный образ, как на красных дорожках, так и на подиумах, уделяя внимание не только лицу и волосам, но и уходу за телом. Как достичь такой же сияющей и гладкой кожи? Эксперты из Голливуда — врач эстетической медицины Костас Папагеоргиу, косметолог Шейн Купер и визажист Никки Вольф — делятся секретами в британской версии журнала Vogue.

Секреты Голливуда: эксперты делятся советами по уходу за кожей тела и лиц
Фото: YouTube канал Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ by Скриншот видео YouTube канала Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ is licensed under public domain

Доктор Костас Папагеоргиу утверждает, что регулярные процедуры помогут достичь идеальной кожи тела и лица. Он рекомендует использовать разнообразные аппаратные процедуры в сочетании с косметологическими программами, такими как Hydragenesis и Profhilo, а также биостимулирующие филлеры и светодиодную терапию. Кроме того, он подчеркивает важность здорового образа жизни и правильного питания для поддержания здоровья кожи.

Косметолог Шейн Купер рассказывает, что эффективные процедуры для тела проводятся на радиочастотных аппаратах, стимулирующих выработку коллагена и улучшающих кровообращение. Он также рекомендует использовать пилинги с миндальной или салициловой кислотой для отшелушивания кожи и устранения пигментации.

Визажист Никки Вольф предпочитает начинать уход за кожей тела с использования щетки для тела, которая стимулирует кровообращение и отшелушивает кожу. Затем он наносит масло и смешивает его с тональным кремом для создания идеального тона кожи. Он также рекомендует использовать шиммер для придания коже сияния и увлажняющие средства с кислотами AHA для борьбы с кератозом.

Все эксперты согласны, что регулярный уход за телом, включая увлажнение и использование специализированных средств, не менее важен, чем уход за лицом.

Тренд *GLASS SKIN* Здоровое сияние кожи КИСЛОТЫ #glassskin
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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