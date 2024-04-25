Мастера из Голливуда делятся секретами достижения сияющей кожи

Звезды шоу-бизнеса всегда представляют собой идеальный образ, как на красных дорожках, так и на подиумах, уделяя внимание не только лицу и волосам, но и уходу за телом. Как достичь такой же сияющей и гладкой кожи? Эксперты из Голливуда — врач эстетической медицины Костас Папагеоргиу, косметолог Шейн Купер и визажист Никки Вольф — делятся секретами в британской версии журнала Vogue.
Доктор Костас Папагеоргиу утверждает, что регулярные процедуры помогут достичь идеальной кожи тела и лица. Он рекомендует использовать разнообразные аппаратные процедуры в сочетании с косметологическими программами, такими как Hydragenesis и Profhilo, а также биостимулирующие филлеры и светодиодную терапию. Кроме того, он подчеркивает важность здорового образа жизни и правильного питания для поддержания здоровья кожи.
Косметолог Шейн Купер рассказывает, что эффективные процедуры для тела проводятся на радиочастотных аппаратах, стимулирующих выработку коллагена и улучшающих кровообращение. Он также рекомендует использовать пилинги с миндальной или салициловой кислотой для отшелушивания кожи и устранения пигментации.
Визажист Никки Вольф предпочитает начинать уход за кожей тела с использования щетки для тела, которая стимулирует кровообращение и отшелушивает кожу. Затем он наносит масло и смешивает его с тональным кремом для создания идеального тона кожи. Он также рекомендует использовать шиммер для придания коже сияния и увлажняющие средства с кислотами AHA для борьбы с кератозом.
Все эксперты согласны, что регулярный уход за телом, включая увлажнение и использование специализированных средств, не менее важен, чем уход за лицом.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.