Эксперты опровергли мифы о возможной связи лазерной эпиляции с развитием рака

Лазерная эпиляция является важной процедурой в сфере красоты, обеспечивая долгосрочное удаление волос, хотя возникают вопросы о связи с онкологией.
Для рассмотрения этого вопроса были проведены беседы с опытным мастером лазерной эпиляции Анастасией Удовиной и врачом-онкологом Елизаветой Титовой. Удовина подчеркнула необходимость индивидуального подхода к пациентам, предоставления точной информации о процедуре и ее эффектах.
Процедура длится от 10 минут до 1,5 часов в зависимости от обрабатываемой зоны, и несмотря на распространенный миф о онкогенности лазерной эпиляции, нет научных доказательств ее связи с раком, подтверждая это и врач-онколог.
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