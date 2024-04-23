Эксперты опровергли мифы о возможной связи лазерной эпиляции с развитием рака

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Разрушая мифы: Лазерная эпиляция и онкология — что говорят эксперты

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Лазерная эпиляция является важной процедурой в сфере красоты, обеспечивая долгосрочное удаление волос, хотя возникают вопросы о связи с онкологией.

Разрушая мифы: Лазерная эпиляция и онкология — что говорят эксперты
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для рассмотрения этого вопроса были проведены беседы с опытным мастером лазерной эпиляции Анастасией Удовиной и врачом-онкологом Елизаветой Титовой. Удовина подчеркнула необходимость индивидуального подхода к пациентам, предоставления точной информации о процедуре и ее эффектах.

Процедура длится от 10 минут до 1,5 часов в зависимости от обрабатываемой зоны, и несмотря на распространенный миф о онкогенности лазерной эпиляции, нет научных доказательств ее связи с раком, подтверждая это и врач-онколог.

Лазерная Эпиляция вызывает рак?❌ Об этом вам подробнее расскажет врач дерматовенеролог✅ #топ #миф
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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