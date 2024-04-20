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Борьба с утренними отеками: эффективные методы и советы от косметологов

Четыре действенных метода для смягчения отечности

1:47
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Утренние отеки могут не только вызывать дискомфорт, но и влиять на внешний вид, создавая нежелательное впечатление. Некоторые отеки легко устранить, следуя правильному режиму дня, питанию и использованию косметических средств. Однако не все причины отеков безопасны, и некоторые могут быть связаны с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства. Важно разобраться в причинах отеков и применять соответствующие методы борьбы с ними.

Четыре действенных метода для смягчения отечности
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отёк обычно связан с задержкой жидкости в тканях организма. Причины могут быть различными: от употребления солёной или острой пищи до ПМС и беременности. Отёки также могут быть следствием болезней, таких как заболевания сердца, почек, печени, аллергические реакции. Если отёки возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу.

В косметологии существует несколько методов борьбы с отёками:

  1. Микротоковая терапия: это аппаратный метод, который мягко воздействует на кожу, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды. Он помогает нормализовать обменные процессы, уменьшить отёчность и улучшить цвет лица.
  2. Смас-лифтинг малярных мешков под глазами: эта процедура направлена на уменьшение жировых образований в области скул, что уменьшает отёчность и создаёт лифтинг-эффект.
  3. Игольчатый РФ лифтинг: данный метод уплотняет кожу, стимулирует естественные процессы регенерации, уменьшает отёчность и локальные жировые отложения.
  4. Мезотерапия глаз: это введение биоактивных коктейлей в кожу вокруг глаз, что помогает бороться с признаками старения, мешками под глазами и тёмными кругами.
Как снять отеки | 3 простых совета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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