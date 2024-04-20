Борьба с утренними отеками: эффективные методы и советы от косметологов

Четыре действенных метода для смягчения отечности

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утренние отеки могут не только вызывать дискомфорт, но и влиять на внешний вид, создавая нежелательное впечатление. Некоторые отеки легко устранить, следуя правильному режиму дня, питанию и использованию косметических средств. Однако не все причины отеков безопасны, и некоторые могут быть связаны с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства. Важно разобраться в причинах отеков и применять соответствующие методы борьбы с ними.

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Отёк обычно связан с задержкой жидкости в тканях организма. Причины могут быть различными: от употребления солёной или острой пищи до ПМС и беременности. Отёки также могут быть следствием болезней, таких как заболевания сердца, почек, печени, аллергические реакции. Если отёки возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу.

В косметологии существует несколько методов борьбы с отёками:

Микротоковая терапия: это аппаратный метод, который мягко воздействует на кожу, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды. Он помогает нормализовать обменные процессы, уменьшить отёчность и улучшить цвет лица. Смас-лифтинг малярных мешков под глазами: эта процедура направлена на уменьшение жировых образований в области скул, что уменьшает отёчность и создаёт лифтинг-эффект. Игольчатый РФ лифтинг: данный метод уплотняет кожу, стимулирует естественные процессы регенерации, уменьшает отёчность и локальные жировые отложения. Мезотерапия глаз: это введение биоактивных коктейлей в кожу вокруг глаз, что помогает бороться с признаками старения, мешками под глазами и тёмными кругами.

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