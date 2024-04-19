Летние тренды 2024: модные вдохновения от дизайнера Дидушенко

Летние обязательные вещи для гардероба модницы

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже на подходе, и каждая модница задумывается о том, как обновить свой гардероб. В эксклюзивном интервью с изданием "Страсти", дизайнер-стилист Ирина Дидушенко раскрыла, что будет особенно востребовано в самые жаркие месяцы 2024 года.

Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, модными будут многослойные наряды, монохромные комплекты и ткани с эффектом сверкающей и блестящей поверхности. Однако это еще не все. "Белый шум" или "white noise" выделяется как один из наиболее привлекательных трендов этого лета, объединяя в себе несколько стилевых решений: многослойность, контрастные текстуры и монохромный стиль. Этот стиль включает в себя предметы одежды из различных текстур одного оттенка белого. Основное отличие лука "white noise" от концепции "total white" заключается в использовании полупрозрачных и кружевных тканей, создающих эффект вибрации вокруг носителя. Также в тренде останутся платья-комбинации, объемные юбки или платья-баллоны и длинные юбки.

"Видимо, в компенсацию за 'микро-шорты', дизайнеры подарили нам длинные макси-юбки на лето 2024 года. И это замечательно! Ведь длинная юбка — это элегантный и стильный выбор, позволяющий сочетать женственность с комфортом в жаркие летние дни", — подытожила Ирина.





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