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Летние тренды 2024: модные вдохновения от дизайнера Дидушенко

Летние обязательные вещи для гардероба модницы

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Лето уже на подходе, и каждая модница задумывается о том, как обновить свой гардероб. В эксклюзивном интервью с изданием "Страсти", дизайнер-стилист Ирина Дидушенко раскрыла, что будет особенно востребовано в самые жаркие месяцы 2024 года.

Летние обязательные вещи для гардероба модницы
Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, модными будут многослойные наряды, монохромные комплекты и ткани с эффектом сверкающей и блестящей поверхности. Однако это еще не все. "Белый шум" или "white noise" выделяется как один из наиболее привлекательных трендов этого лета, объединяя в себе несколько стилевых решений: многослойность, контрастные текстуры и монохромный стиль. Этот стиль включает в себя предметы одежды из различных текстур одного оттенка белого. Основное отличие лука "white noise" от концепции "total white" заключается в использовании полупрозрачных и кружевных тканей, создающих эффект вибрации вокруг носителя. Также в тренде останутся платья-комбинации, объемные юбки или платья-баллоны и длинные юбки.

"Видимо, в компенсацию за 'микро-шорты', дизайнеры подарили нам длинные макси-юбки на лето 2024 года. И это замечательно! Ведь длинная юбка — это элегантный и стильный выбор, позволяющий сочетать женственность с комфортом в жаркие летние дни", — подытожила Ирина.


БАЗОВЫЙ ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ: ТОП 7 ВЕЩЕЙ, которые нужны в летнем гардеробе!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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