Пять ошибок, которые могут удешевить ваш образ

Пять вещей, который сделают ваш образ дешевым

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания стильного образа необязательно тратить все сбережения на одежду. Важно придерживаться определенных правил и избегать приобретения некоторых предметов гардероба, которые могут удешевить образ.

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Например, некачественные сумки с неудачной фурнитурой или материалом могут быстро потерять привлекательный вид. Костюмы из низкокачественных тканей также могут выдать свою недорогую стоимость. Бижутерия, хоть и доступна в покупке, часто быстро теряет привлекательность и не приносит пользы образу. Одежда в неоновых оттенках, даже если это товары известных брендов, часто выглядит несостоятельно.

И, наконец, покупка подделок может показаться выгодной альтернативой, однако качественные модели более доступных брендов могут оказаться лучшим выбором, не подвергая образ риску быть принятым за подделку.

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