За последние два десятилетия встречается все больше синтетических веществ, не знакомых организму и трудноусваиваемых им, например, кристаллическая фруктоза. Этот сахар, присутствующий в натуральных продуктах, таких как фрукты, ягоды, корнеплоды и мед, также является частью сахарозы и инулина. В химическом процессе он выделяется из крахмала кукурузы и сахарозы и используется в качестве заменителя сахара.
Фруктоза, хоть и похожа на глюкозу, отличается от нее более сладким вкусом и другой пространственной конфигурацией. Она обладает низким гликемическим индексом, не вызывает резкого уровня инсулина, что делает ее полезной для людей с сахарным диабетом и избыточным весом. Тем не менее, избыточное потребление фруктозы может нарушить регуляцию аппетита и привести к избыточному потреблению. Кроме того, фруктоза не утилизируется всеми клетками организма, а только печенью. Избыточное потребление фруктозы, особенно в комбинации с дефицитом кислорода и ферментов, может привести к жировому воспалению печени, а впоследствии к циррозу.
Существует также связь между избыточным потреблением фруктозы и развитием сахарного диабета второго типа из-за стимуляции выработки гормона фетуина-А.
Более того, избыток фруктозы может вызвать развитие других тяжелых заболеваний, таких как атеросклероз, метаболический синдром и ожирение. Производители часто используют различные наименования вместо "фруктозы", что усложняет контроль за ее потреблением.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.