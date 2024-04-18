Фруктоза: полезная замена или скрытая опасность

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Опасная фруктоза: основные источники и как ее избыток влияет на организм

1:40
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За последние два десятилетия встречается все больше синтетических веществ, не знакомых организму и трудноусваиваемых им, например, кристаллическая фруктоза. Этот сахар, присутствующий в натуральных продуктах, таких как фрукты, ягоды, корнеплоды и мед, также является частью сахарозы и инулина. В химическом процессе он выделяется из крахмала кукурузы и сахарозы и используется в качестве заменителя сахара.

Опасная фруктоза: основные источники и как ее избыток влияет на организм
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Фруктоза, хоть и похожа на глюкозу, отличается от нее более сладким вкусом и другой пространственной конфигурацией. Она обладает низким гликемическим индексом, не вызывает резкого уровня инсулина, что делает ее полезной для людей с сахарным диабетом и избыточным весом. Тем не менее, избыточное потребление фруктозы может нарушить регуляцию аппетита и привести к избыточному потреблению. Кроме того, фруктоза не утилизируется всеми клетками организма, а только печенью. Избыточное потребление фруктозы, особенно в комбинации с дефицитом кислорода и ферментов, может привести к жировому воспалению печени, а впоследствии к циррозу.

Существует также связь между избыточным потреблением фруктозы и развитием сахарного диабета второго типа из-за стимуляции выработки гормона фетуина-А.

Более того, избыток фруктозы может вызвать развитие других тяжелых заболеваний, таких как атеросклероз, метаболический синдром и ожирение. Производители часто используют различные наименования вместо "фруктозы", что усложняет контроль за ее потреблением.

Фруктоза: враг или друг?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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