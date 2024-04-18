Уход за ногтями без гель-лака: советы для здоровых и крепких ногтей

Конечно, современная жизнь без гель-лака представить сложно: это покрытие обеспечивает долговременность маникюра и защищает ногти. Однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на гель-лак, из-за чего его использование становится невозможным. В таком случае важно знать, как правильно ухаживать за натуральными ногтями, чтобы сохранить их здоровье. Вот несколько советов.
Следим за длиной: отрастить крепкие длинные ногти без покрытия может быть сложно. Сразу после снятия гель-лака ногти могут стать слабыми и тонкими, легко ломаться. Рекомендуется сохранять ногти короткими хотя бы несколько месяцев после снятия, чтобы пластина ногтя могла восстановиться. Оставьте небольшую белую каемочку, чтобы предотвратить попадание инфекции под ноготь.
Гигиена — наше все: чистые ногти без покрытия нуждаются в регулярной гигиене. Рекомендуется мыть руки мягким мылом с использованием специальной щеточки для удаления всего лишнего под ногтем. Это предотвратит пересушивание ногтей.
Осторожнее с щипчиками: при обрезке ногтей важно быть осторожным. Некоторые мастера отказываются от металлических щипцов в пользу пилочки, чтобы не повредить слабые ногти. Однако рекомендуется использовать щипчики на 90% длины ногтя и оставшиеся 10% обработать пилочкой. Это поможет закрыть ногтевую пластину и предотвратить ее расслоение.
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