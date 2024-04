Уход за ногтями без гель-лака: советы для здоровых и крепких ногтей

Your browser does not support the audio element.

Конечно, современная жизнь без гель-лака представить сложно: это покрытие обеспечивает долговременность маникюра и защищает ногти. Однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на гель-лак, из-за чего его использование становится невозможным. В таком случае важно знать, как правильно ухаживать за натуральными ногтями, чтобы сохранить их здоровье. Вот несколько советов.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.