Секреты долговременного сохранения окрашенного цвета волос

Как поддержать цвет после окрашивания

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сразу после окрашивания волосы выглядят великолепно, но через некоторое время цвет начинает тускнеть из-за неправильного ухода. Важно избегать мытья головы в день окрашивания, чтобы пигмент мог закрепиться в волосах.

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Подбирайте мягкие шампуни для окрашенных волос и всегда используйте бальзам или кондиционер после мытья. Мойтесь прохладной водой, чтобы сохранить яркость цвета, и временно откажитесь от масок и бальзамов для глубокого ухода, так как они могут вымывать пигмент. Избегайте посещения бани и сауны, где высокая температура и влажность могут повредить цвет.

Кроме того, откажитесь от масла в уходе за волосами, вместо этого используйте легкие несмываемые кремы или спреи.

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