Секреты здоровых волос: продукты, способные преобразить вашу прическу

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В вашем холодильнике обязательно есть эти продукты, которые улучшат густоту волос

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Отличное качество волос — редкость, особенно в условиях стресса, измененного рациона и неблагоприятных факторов. Последствия перенесенного ковида также могут ухудшить состояние волос. Однако есть способы помочь себе без походов к трихологу. Добавление в рацион определенных продуктов может стимулировать рост волос и улучшить их качество.

В вашем холодильнике обязательно есть эти продукты, которые улучшат густоту волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сладкий перец, доступный в каждом холодильнике, содержит больше витамина C, чем цитрусовые, и благотворно воздействует на волосы. Регулярное употребление сладкого перца может привести к ускоренному росту волос и уменьшить их выпадение.

Кисломолочные продукты также важны для здоровья волос. Они богаты кальцием и аминокислотами, необходимыми для роста волос, а также помогают восстановить работу кишечника и вывести токсины из организма. Рекомендуется употреблять как минимум стакан кисломолочного напитка в день.

Мед, хотя и следует употреблять с осторожностью, также может быть полезен для волос. Он обеспечивает необходимые элементы организма и способствует увлажнению кожи головы. Мед также может использоваться для приготовления питательных масок для волос.

Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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