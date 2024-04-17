Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подборка лучших сортов клубники
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Секреты роскошных бровей: домашние лайфхаки для идеального видимого роста

Как достигнуть густых бровей в домашних условиях: эффективные советы

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Визажисты подчеркивают, что брови играют ключевую роль в создании гармоничного и выразительного облика лица. Сегодня особенно в тренде естественные, плотные брови, которые придают чертам лица приятную выразительность. Однако многие женщины сталкиваются с проблемой отрастания бровей после их перманентного удаления, прибегая к подкрашиванию или татуировке. Тем не менее, эксперты утверждают, что достичь роскошных бровей возможно и в домашних условиях.

Как достигнуть густых бровей в домашних условиях: эффективные советы
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Необходимо обладать терпением и последовательностью, поскольку превратить тонкие волоски в густые брови за короткое время невозможно. Важно выбрать продукт для ежедневного использования, который поможет увлажнить и укрепить волоски на ночь. Масло касторовое, оливковое, вазелин или специальная сыворотка могут быть подходящими вариантами. Также рекомендуется временно отложить пинцет, чтобы не случайно выщипать новые волоски, формирующие будущую линию бровей.

Очищение бровей также играет важную роль. Для тщательного удаления макияжа следует использовать гидрофильное масло, а раз в неделю можно проводить мягкий массаж с помощью скраба. Расчесывание бровей перед нанесением макияжа помогает им расти в правильном направлении. Питание также играет значимую роль в стимулировании роста волосков. В рацион следует включить продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами А и Е, а также молочной кислотой, которые способствуют росту волос. Лосось, грецкие орехи, оливки, морковь, брокколи и другие продукты могут быть полезными в этом плане.

КАК ОТРАСТИТЬ ГУСТЫЕ БРОВИ ЗА НЕДЕЛЮ? RINA
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников