Топ-4 трендовых блонд-окрашиваний на весну 2024 от ведущего стилиста Вишневской

Блондинки всегда остаются в центре внимания моды, утверждает стилист-колорист Александра Вишневская. Она поделилась последними трендами блонд-окрашивания на этот сезон, предлагая попробовать один из вариантов, если вы давно задумывались о перемене на "светлую сторону".
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Кремовый блонд: этот оттенок уже обогнал медовый вариант по популярности. Александра отмечает его универсальность и подчеркивает, что он хорошо подходит для женщин с бледной или светлой кожей. Однако для поддержания цвета и предотвращения желтизны потребуется регулярный домашний уход с использованием оттеночных бальзамов и масок.
Песочный блонд: этот нейтральный оттенок предлагает выбор между теплым и холодным вариантами в зависимости от вашего предпочтения и типажа. Александра рекомендует текстурировать окрашивание для создания естественного эффекта, а растяжку делать так, чтобы цвет выглядел объемным и не плоским.
Медовый блонд: теплый оттенок, идеальный для весны и лета. Александра советует использовать его как основной цвет или в растяжке с добавлением холодных акцентов. Важно подобрать индивидуальный уход, чтобы ваши волосы сияли и выглядели здоровыми
Платиновый блонд: этот яркий оттенок требует особого внимания к уходу и профессионализма мастера-колориста. Результат может быть эффектным, но неправильное обесцвечивание может привести к нежелательным последствиям.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Оттенки Блонда и как выбрать цвет Блонда под тон кожи Ева Лорман