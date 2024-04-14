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Топ-4 трендовых блонд-окрашиваний на весну 2024 от ведущего стилиста Вишневской

Новые трендовые оттенки блонда: сливочные, медовые и другие варианты на весну 202

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Блондинки всегда остаются в центре внимания моды, утверждает стилист-колорист Александра Вишневская. Она поделилась последними трендами блонд-окрашивания на этот сезон, предлагая попробовать один из вариантов, если вы давно задумывались о перемене на "светлую сторону".

Новые трендовые оттенки блонда: сливочные, медовые и другие варианты на весну 202
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  1. Кремовый блонд: этот оттенок уже обогнал медовый вариант по популярности. Александра отмечает его универсальность и подчеркивает, что он хорошо подходит для женщин с бледной или светлой кожей. Однако для поддержания цвета и предотвращения желтизны потребуется регулярный домашний уход с использованием оттеночных бальзамов и масок.
  2. Песочный блонд: этот нейтральный оттенок предлагает выбор между теплым и холодным вариантами в зависимости от вашего предпочтения и типажа. Александра рекомендует текстурировать окрашивание для создания естественного эффекта, а растяжку делать так, чтобы цвет выглядел объемным и не плоским.
  3. Медовый блонд: теплый оттенок, идеальный для весны и лета. Александра советует использовать его как основной цвет или в растяжке с добавлением холодных акцентов. Важно подобрать индивидуальный уход, чтобы ваши волосы сияли и выглядели здоровыми
  4. Платиновый блонд: этот яркий оттенок требует особого внимания к уходу и профессионализма мастера-колориста. Результат может быть эффектным, но неправильное обесцвечивание может привести к нежелательным последствиям.

Оттенки Блонда и как выбрать цвет Блонда под тон кожи Ева Лорман
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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