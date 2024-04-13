Силиконы в косметике: шесть причин избежать их использования

Шесть аргументов против использования косметики, содержащей силиконы

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Силиконы — это синтетические полимеры, изготавливаемые из песка (диоксида кремния) и содержащие в себе атомы кремния и кислорода. Однако большая часть братства дерматологов голосует против их использования в косметических средствах, включая средства по уходу за кожей. Среди химических веществ, которые следует избегать при уходе за кожей, встречается обычный силикон, такой как диметикон, а также другие разновидности, такие как циклометикон и циклопентасилоксан. Эти ингредиенты предотвращают потерю влаги из кожи и образуют на ее поверхности воздухопроницаемое покрытие, что делает их вредными для кожи.

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Постоянное использование силиконов может привести к их скоплению на коже, что вызывает различные проблемы. Они трудно смываются, что может привести к сухости кожи, поскольку для их удаления может потребоваться более жесткое очищающее средство. Более того, силиконы могут служить барьером для проникновения полезных средств для ухода за кожей, уменьшая их эффективность.

Силиконы не увлажняют, не питают кожу и не приносят ей никакой другой пользы. Они также могут задерживать грязь, загрязнения и кожное сало, что может привести к появлению пятен на коже. Людям с чувствительной кожей или кожей, склонной к акне, рекомендуется избегать продуктов с силиконами, так как они могут усугубить угревую сыпь и сделать кожу тусклой и обезвоженной.





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