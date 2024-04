Касторовое масло для ресниц: факты, мифы и рекомендации экспертов

Элизабет Тейлор известна своими выразительными глазами, частично за счет ресниц, растущих в два ряда. Однако не всем повезло также, как актрисе, и многие сталкиваются с проблемой редких, прямых или выпадающих ресниц. Густота ресниц может уменьшаться с возрастом из-за неправильного ухода и макияжа. Касторовое масло часто рекомендуется для улучшения состояния ресниц за короткий срок, но эффективно ли оно на самом деле? Давайте разберемся.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license