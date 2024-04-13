Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курортный сбор будет переделан в туристический налог
Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?
Ford предлагает скидки владельцам Tesla для продажи электрокаров F-150 Lightning и Mustang Mach-E
Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает
Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Кефир с овсянкой: быстрый и полезный завтрак, который не добавит вам лишних калорий
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa
Искусство парфюмерного этикета: правила использования духов в разных ситуациях

Этикет в использовании парфюма: правила для офиса, свиданий и дом

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас сталкивались с ситуациями, когда коллега с ароматом парфюма предупреждает о своем приходе уже по пути к офису, или когда кто-то, будучи увлеченным духами, посыпал себя настолько щедро, что напоминал бальзам после бритья. Эти и другие моменты подчеркивают важность правильного парфюмерного поведения, которое сочетает в себе умеренность и хороший вкус.

Этикет в использовании парфюма: правила для офиса, свиданий и дом
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В офисе рекомендуется отказаться от сильных ароматов, чтобы не создавать дискомфорт для окружающих. Если вы все же хотите использовать парфюм, выбирайте нейтральные и легкие ароматы, например, те, которые ассоциируются с чистотой и свежестью. Важно также правильно наносить парфюм, чтобы избежать его чрезмерного распыления.

На свидании парфюм становится важным элементом вашего образа, добавляя шарм и привлекательность. Однако выбирайте ароматы с осторожностью, предпочитая сладкие и теплые ноты. Наносите немного парфюма на шею и одежду, чтобы создать приятное впечатление.

На прогулке или в открытом воздухе можно экспериментировать с ароматами, учитывая погодные условия. Важно подбирать легкие и свежие ароматы для лета и более насыщенные для вечерних прогулок.

Парфюмерный этикет
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Последние материалы
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa
АТОР: поездка в Тибет обойдется в 500 тысяч рублей
Врач Бобровский: свинина является самым вредным мясом
Лучшая тренировка для наращивания мышц ног
Почему первые плоды на томатах вырастают кривыми
Ветеринары рассказали, какая миска называется идеальной
Ученые нашли белок-провокатор агрессии у людей
Четыре причины избежать процедур в спа-салоне во время отпуска
Принц Гарри может заплатить за свои признания о наркотиках в своей автобиографии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников