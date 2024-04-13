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Тайны ухода за декольте: ключевые ошибки и советы для сохранения красоты кожи

Какие основные ошибки совершаются при уходе за областью декольте

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Проблемная зона декольте часто упускается из виду при уходе за кожей у женщин. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, кожа в этой области тонкая и лишена подкожной жировой ткани. Недостаточный уход за декольте приводит к преждевременному старению кожи, особенно в летний период, когда она подвергается солнечному воздействию.

Какие основные ошибки совершаются при уходе за областью декольте
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Факторы, способствующие потере упругости кожи в зоне декольте, включают:

  1. Недостаточное очищение: многие забывают о необходимости очищать эту область, продолжая использовать средства только для лица. Однако зона декольте требует такого же внимания, как и лицо, и нуждается в регулярной очистке и мягком пилинге.
  2. Недостаточное увлажнение: секрет сальных желез может быть недостаточным для поддержания уровня увлажнения кожи. Это особенно актуально в летний период, когда кожа подвергается солнечному излучению.
  3. Отсутствие защиты от солнца: зона декольте подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, что может привести к преждевременному старению и пигментации. Регулярное использование солнцезащитных средств необходимо даже в городе и на отдыхе.
  4. Использование агрессивных продуктов: применение слишком агрессивных средств для скрабирования может вызвать раздражение и сухость кожи.
Как правильно ухаживать за шеей и областью декольте
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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