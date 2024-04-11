Преодоление сахарной зависимости: пять шагов к здоровому питанию и энергичной жизни

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Как избежать сахарной комы: эффективные методы преодоления зависимости от сладкого

2:33
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Нежное пирожное на празднике или кусочек шоколада после обеда — сопротивляться таким маленьким соблазнам бывает нелегко. И это вполне нормально! Глюкоза, содержащаяся в сладостях, является необходимым элементом для эффективной работы мозга, поддержания концентрации внимания и повышения энергии.

Как избежать сахарной комы: эффективные методы преодоления зависимости от сладкого
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Однако если без конфеты или кусочка торта вы превращаетесь в злобного монстра, а прожить день без десертов кажется настоящей пыткой, то, вероятно, вы подвержены сахарной зависимости. Избавиться от нее так же сложно, как и от любой другой зависимости, а ее последствия могут быть крайне негативными:

  • Набор лишнего веса;
  • Проблемы с зубами и деснами;
  • Развитие инсулинорезистентности;
  • Появление акне и других кожных проблем;
  • Бессонница.

Чтобы прервать этот порочный круг, можно прибегнуть к нескольким хитростям. Их внедрение в повседневную жизнь не требует особых усилий, но они действительно эффективны.

  1. Завтракайте продукты, богатые белком. Исследования университета Миссури показали, что белковая пища на завтрак помогает снизить желание к сладкому в течение дня. Потребление продуктов, таких как греческий йогурт, омлет или сэндвич с куриной грудкой на завтрак, снижает выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода. После такого завтрака желание сладкого после обеда становится гораздо меньше.
  2. Регулярно питайтесь. Не пропускайте приемы пищи: завтрак, обед, ужин и несколько перекусов помогут поддерживать уровень сахара в крови. Это позволит избежать резких приступов голода и снизит желание к сладкому.
  3. Экспериментируйте с вкусами. Насладитесь насыщенными вкусами других продуктов. Используйте специи, травы, изучайте кухни разных стран. Так вы поймете, что мир кулинарии настолько разнообразен, что сладости не являются единственным источником удовольствия от еды.
  4. Обеспечьте себе достаточный сон. Недостаточный сон может привести к увеличению уровня гормона грелина, вызывающего чувство голода, а также увеличению желания к сладкому. Постарайтесь спать по крайней мере 8 часов в сутки, чтобы поддерживать здоровое пищевое поведение.
  5. Уберите соблазны. Избавьтесь от искусственных источников сладостей в своем окружении: не покупайте их домой и не размещайте на рабочем месте. Замените их на более здоровые варианты перекусов, такие как фрукты или орехи, чтобы утолить голод или снять стресс без использования сладостей.
Как НАВСЕГДА перестать есть "сладкое". 10 КЛЮЧЕВЫХ Принципов разрыва сахарной зависимости.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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