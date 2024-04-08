Борьба с шелушением: как мужчинам поддерживать здоровую кожу лица

Почему у мужчин возникает шелушение кожи и как справиться с этой проблемой

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наша кожа подвержена шелушению из-за отмирания клеток в верхнем слое эпидермиса, что обычно происходит естественно в процессе ее обновления. Однако иногда это шелушение становится заметным и причиняет дискомфорт. Эксперты объясняют, почему это происходит у мужчин и как с этим бороться.

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Причины шелушения могут быть разнообразными, начиная от погодных условий до внутренних факторов. Сухой воздух, ультрафиолет, химические воздействия, а также отсутствие ухода за кожей могут способствовать этому явлению. Бритье также может усугубить ситуацию, особенно при использовании неподходящих средств. Витаминные недостатки и стрессы также могут сказаться на качестве кожи.

Для борьбы с шелушением рекомендуется регулярно очищать и увлажнять кожу. Мягкое средство для умывания поможет удалить омертвевшие клетки, а увлажняющий крем восстановит естественную влагу и эластичность. Важно также следить за питанием, употребляя достаточное количество воды и питательных веществ. Избегайте горячей воды при умывании, так как это может способствовать сухости кожи.

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