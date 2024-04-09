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Полоски для очищения пор: эффективное средство или потенциальная опасность?

Полоски для удаления чёрных точек: разбираемся с их воздействием на кожу

1:24
Моя семья » Красота и стиль

В наше время почти все знакомы с полосками для очищения пор. Обычно их рекламируют как мгновенное средство для избавления от чёрных точек, так как клейкая основа приклеивается к влажной коже, захватывает загрязнения в порах и удаляет их. Однако, несмотря на их популярность, они часто вызывают раздражение и заставляют задуматься, насколько они безопасны для кожи. Эксперты портала byrdie.com ответят на этот вопрос.

Полоски для удаления чёрных точек: разбираемся с их воздействием на кожу
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как работают полоски для очищения пор?

В теории они должны освобождать поры от загрязнений, однако специалисты выражают сомнения в их эффективности. Дерматологи считает, что полоски могут временно удалить чёрные точки, но в конечном итоге они снова появятся.

Вредит ли это средство коже?

Большинство таких средств слишком агрессивны для кожи и могут повредить её. Дерматологи также подчеркивают, что полоски не уменьшают размер пор, а скорее могут увеличить их за счет травмирования эпидермиса. Поэтому они рекомендуют использовать их осторожно, особенно если они содержат спирт или другие агрессивные вещества.

В итоге, хотя полоски для очищения пор могут казаться привлекательным способом избавиться от чёрных точек, они могут быть вредны для вашей кожи на долгосрочной основе. Вместо этого специалисты рекомендуется обращаться к более мягким и эффективным методам очищения.

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ - как избавиться быстро и надолго?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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