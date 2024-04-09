Новое открытие в мире красоты: витамин К для молодости и безупречной кожи

Всё о витамине К в уходе за кожей: преимущества и правила применения

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире для ухода за собой чаще всего встречаются витамины А, С и Е, но есть еще один, который может быть весьма полезным - витамин К. Он играет важную роль в различных функциях организма и может оказать благотворное воздействие на состояние кожи. Портал byrdie.com рассказывает о полезных свойствах этого ингредиента и как использовать его в своей рутине ухода

Фото: Own work by Punsararavishan

Преимущества витамина К для кожи

Способствует заживлению ран , усиливая их сужение и способствуя образованию коллагена и кровеносных сосудов.

, усиливая их сужение и способствуя образованию коллагена и кровеносных сосудов. Помогает коже бороться с активными формами кислорода , вызванными воздействием ультрафиолетовых лучей и загрязнением окружающей среды.

, вызванными воздействием ультрафиолетовых лучей и загрязнением окружающей среды. Продукты для ухода за кожей с витамином К могут помочь осветлить круги под глазами и уменьшить видимость капилляров.

и уменьшить видимость капилляров. Повышает эластичность кожи , делая растяжки менее заметными.

, делая растяжки менее заметными. Не вызывает раздражения и безопасен для чувствительной кожи.

и безопасен для чувствительной кожи. В сочетании с другими активными ингредиентами может помочь уменьшить морщины.

Как правильно использовать витамин К?

Рекомендуется использовать крем с витамином К один или два раза в день, особенно если он предназначен для области вокруг глаз. Ищите продукты, в которых этот ингредиент сочетается с другими осветляющими компонентами или ретинолом для достижения наилучших результатов.

Использование витамина К в уходе за собой может принести заметные результаты и помочь достичь здорового и сияющего вида кожи.

Витамин К: для чего нужен и где содержится?