Новое открытие в мире красоты: витамин К для молодости и безупречной кожи

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Всё о витамине К в уходе за кожей: преимущества и правила применения

1:29
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В мире для ухода за собой чаще всего встречаются витамины А, С и Е, но есть еще один, который может быть весьма полезным - витамин К. Он играет важную роль в различных функциях организма и может оказать благотворное воздействие на состояние кожи. Портал byrdie.com рассказывает о полезных свойствах этого ингредиента и как использовать его в своей рутине ухода

Всё о витамине К в уходе за кожей: преимущества и правила применения
Фото: Own work by Punsararavishan

Преимущества витамина К для кожи

  • Способствует заживлению ран, усиливая их сужение и способствуя образованию коллагена и кровеносных сосудов.
  • Помогает коже бороться с активными формами кислорода, вызванными воздействием ультрафиолетовых лучей и загрязнением окружающей среды.
  • Продукты для ухода за кожей с витамином К могут помочь осветлить круги под глазами и уменьшить видимость капилляров.
  • Повышает эластичность кожи, делая растяжки менее заметными.
  • Не вызывает раздражения и безопасен для чувствительной кожи.
  • В сочетании с другими активными ингредиентами может помочь уменьшить морщины.

Как правильно использовать витамин К?

Рекомендуется использовать крем с витамином К один или два раза в день, особенно если он предназначен для области вокруг глаз. Ищите продукты, в которых этот ингредиент сочетается с другими осветляющими компонентами или ретинолом для достижения наилучших результатов.

Использование витамина К в уходе за собой может принести заметные результаты и помочь достичь здорового и сияющего вида кожи.

Витамин К: для чего нужен и где содержится?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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