Морковное масло для ухода за волосами: борьба с выпадением и секущимися кончиками

Морковное масло: сила природы для красоты волос

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морковь - цельный овощ, который обладает множеством полезных свойств для здоровья и красоты. Помимо того, что она полезна для глаз и помогает снизить уровень холестерина, из нее производят морковное масло, которое известно своими укрепляющими, увлажняющими и стимулирующими свойствами для волосяных фолликул. Давайте вместе с экспертами портала byrdie.com узнаем, как использовать это масло в уходе за шевелюрой и какими преимуществами оно обладает.

Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что представляет собой морковное масло для волос?

Оно изготавливается путем измельчения корней или семян моркови и их замачивания в масле-носителе, таком как оливковое или кокосовое. Это масло в основном используется в Африке, Западной Азии и Европе в качестве пищевого или медицинского продукта. Оно обладает антимикробными и гипотензивными свойствами, которые полезны для кожи головы.

Преимущества морковного масла для волос

Стимулирует рост волос. Морковное масло активизирует волосяные фолликулы и способствует более быстрому росту волос.

Морковное масло активизирует волосяные фолликулы и способствует более быстрому росту волос. Предотвращает выпадение и сечение прядей. Укрепляя волосяные волокна и уплотняя кутикулу, морковное масло помогает предотвратить выпадение волос и секущиеся кончики.

Укрепляя волосяные волокна и уплотняя кутикулу, морковное масло помогает предотвратить выпадение волос и секущиеся кончики. Поддерживает уровень увлажненности. Масло обладает увлажняющими свойствами, что делает волосы более блестящими, мягкими и шелковистыми на ощупь

Масло обладает увлажняющими свойствами, что делает волосы более блестящими, мягкими и шелковистыми на ощупь Устраняет перхоть. Благодаря своим антибактериальным свойствам морковное масло помогает бороться с перхотью и увлажняет кожу головы.

Как использовать морковное масло для волос?

Если вы хотите улучшить рост волос, предотвратить их выпадение или сделать волосы более здоровыми и блестящими, морковное масло - отличный выбор. Его можно найти в различных продуктах для ухода за волосами, таких как кондиционеры и маски. Однако эксперты советуют использовать его не чаще одного-двух раз в неделю.

Кроме того, вы можете приготовить маску для волос на основе этого ингредиента прямо у себя дома. Просто добавьте 3-4 капли эфирного масла моркови в 2-4 столовых ложки кокосового масла, нанесите смесь на волосы и оставьте на 20 минут, а после тщательно смойте водой.

Включите морковное масло в свой регулярный уход за волосами, и вы обязательно ощутите положительные изменения!

Масло для лица и волос. Морковное масло своими руками