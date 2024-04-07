Опасности безоперационной ринопластики: почему врачи рекомендуют обратиться к хирургу

Как не остаться с носом: вся правда про инъекционную ринопластику

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Безоперационная ринопластика считается одной из наиболее опасных процедур с непредсказуемым результатом. Риск осложнений от миграции филлеров до потери зрения очень высок. "Авторские" коктейли с дипроспаном могут вызвать провалы и растворение хряща, что делает коррекцию носа сложной. При введении иглы в зону переносицы существует риск эмболии артерии и потери чувствительности носа.

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Гиалуроновая кислота, используемая в филлерах, привлекает воду, что может привести к отеку и деформации носа. Коктейли с гормональным препаратом дипроспаном размягчают ткани, что может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям.

Подкожное введение липолитиков в нос не имеет смысла из-за отсутствия подкожного жира в этой зоне. Коррекция носа с использованием филлеров из гиалуроновой кислоты может привести только к увеличению объема, делая нос более громоздким, а не идеальным.

Существует также риск миграции филлеров, нарушения чувствительности, пигментации кожи и даже потери зрения при попадании в мелкие сосуды в зоне носа. Чтобы избежать этих проблем, я рекомендую обратиться к пластическому хирургу для оперативной коррекции носа, что является более безопасным и эффективным методом.

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