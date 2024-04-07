Безоперационная ринопластика считается одной из наиболее опасных процедур с непредсказуемым результатом. Риск осложнений от миграции филлеров до потери зрения очень высок. "Авторские" коктейли с дипроспаном могут вызвать провалы и растворение хряща, что делает коррекцию носа сложной. При введении иглы в зону переносицы существует риск эмболии артерии и потери чувствительности носа.
Гиалуроновая кислота, используемая в филлерах, привлекает воду, что может привести к отеку и деформации носа. Коктейли с гормональным препаратом дипроспаном размягчают ткани, что может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям.
Подкожное введение липолитиков в нос не имеет смысла из-за отсутствия подкожного жира в этой зоне. Коррекция носа с использованием филлеров из гиалуроновой кислоты может привести только к увеличению объема, делая нос более громоздким, а не идеальным.
Существует также риск миграции филлеров, нарушения чувствительности, пигментации кожи и даже потери зрения при попадании в мелкие сосуды в зоне носа. Чтобы избежать этих проблем, я рекомендую обратиться к пластическому хирургу для оперативной коррекции носа, что является более безопасным и эффективным методом.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.