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Секреты вечной молодости: семь ингредиентов для идеальной кожи после 40

Ингредиенты для эффективного ухода за кожей после 40: советы дерматологов

2:28
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После достижения 40 лет кожа требует особого ухода и внимания. В этом возрасте происходят изменения в структуре эпидермиса, которые могут привести к появлению морщин, потере упругости и ухудшению общего состояния. Важно выбирать продукты, содержащие определенные ингредиенты, способные бороться с этими процессами и улучшить здоровье кожи. Дерматологи портала byrdie.com называют 7 средств, которые пригодятся вам после 40.

Ингредиенты для эффективного ухода за кожей после 40: советы дерматологов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ферменты для восстановления ДНК

Это один из ключевых ингредиентов, который можно использовать для поддержания молодости и здоровья кожи после 40. Они помогают восстанавливать поврежденные клетки и снижать вероятность появления предраковых изменений.

Ретинол

Ретиноиды, такие как ретинол, являются еще одним важным компонентом ухода за кожей после 40. Они стимулируют выработку коллагена, что способствует улучшению упругости кожи и сокращению морщин.

Витамин С

Этот витамин является мощным антиоксидантом и помогает бороться с пигментацией, делая тон кожи более ровным. Стабилизированные формы витамина С эффективны в борьбе с темными пятнами и придают коже сияние.

Эпидермальные факторы роста (EGF)

Они способствуют регенерации кожи, делают ее более упругой и улучшают ее текстуру. Продукты с растительными EGF помогают улучшить состояние лица без раздражения и покраснения.

Препараты от высыпаний

Возрастное акне может быть более сложным для лечения, и в таких случаях дерматологи часто рекомендуют пероральные препараты, которые снижают уровень тестостерона и уменьшают воспаление.

Гиалуроновая кислота

С возрастом кожа теряет влагу и становится более сухой. Поэтому важно использовать ухаживающие средства, содержащие гиалуроновую кислоту, которая притягивает воду и сохраняет ее в эпидермисе.

Солнцезащитный крем

Защита от солнца играет ключевую роль в предотвращении преждевременного старения кожи. Используйте средства с высоким SPF, которые защищают от УФ-лучей и предотвращают появление пигментации и морщин.

Это лишь некоторые из ингредиентов и методов, которые рекомендуются для эффективного ухода за кожей после 40 лет. При выборе продуктов обратитесь к специалисту, чтобы подобрать наиболее подходящие средства для ваших индивидуальных потребностей.

Мой Ежедневный Уход на Кожей после 40
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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