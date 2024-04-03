Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование Fix Price: россияне стали больше есть полезных снеков — злаковых батончиков и сухофруктов
Фильм с Джейком Джилленхолом и Конором МакГрегором установил рекорд просмотров на Prime Video
Mercedes-AMG представил ограниченную версию CLA 45 S Edition 1
Какой водой поливать рассаду?
Звезда "Охотников за привидениями" Эрни Хадсон рассказал, как ему удаётся быть в форме
Жителей Калининграда заперли в городе ценами на авиабилеты
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Прощайте, прыщи: как убрать красноту и воспаления на лице?

Как справиться с покраснением от прыщей: эффективные средства

2:28
Моя семья » Красота и стиль

При борьбе с прыщами и воспалениями на лице важно использовать эффективные методы, чтобы справиться с покраснениями и дискомфортом. Сегодня мы с realsimple.com рассмотрим способов, которые помогут вам достичь здоровой и чистой кожи, снизив воспалительные проявления и восстановив естественное сияние кожи.

Как справиться с покраснением от прыщей: эффективные средства
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используйте ледяной компресс

Если кожа сильно покраснела, приложите кубик льда или компресс на пораженный участок на 10 минут. Это поможет уменьшить покраснение и отек, вызванные повреждением кожи. Затем нанесите тонкий слой крема с гидрокортизоном, чтобы уменьшить приток крови к воспаленной коже.

Нанесите успокаивающие компоненты

Противовоспалительные ингредиенты подавляют негативную реакцию организма и блокируют действие ферментов, способствующих воспалению. Рекомендуется использовать алоэ вера, зеленый чай, гамамелис и тигровую траву.

Используйте ниацинамидную сыворотка

Ниацинамид, или витамин В3, снижает покраснение и осветляет кожу, блокируя перенос пигмента из клеток, продуцирующих пигмент, на поверхность кожи.

Приобретите светодиодную маску для лица

Светодиодные маски помогают справиться с различными проблемами кожи, включая уменьшение воспалений и регулирование кожного сала. Сочетание синего и красного света помогает уменьшить покраснение от прыщей.

Поговорите со своим врачом о специальных лекарствах

При наличии тяжелых кистозных угрей, вызывающих сильное покраснение, консультируйтесь со специалистом о применении третиноина. Этот препарат помогает уничтожить бактерии на коже и уменьшить воспаление.

Рассмотрите лазерное лечение

Лазеры могут быть эффективны для уменьшения красноты, воздействуя на кровеносные сосуды. Желаемые результаты могут потребовать нескольких сеансов лечения.

Используйте салициловую кислоту

Салициловая кислота не только уменьшает высыпания, но и обладает противовоспалительными свойствами. Она помогает уменьшить красноту от прыщей и может использоваться в различных средствах для ухода за кожей.

Очищайте лицо мягким моющим средством.

Используйте мягкое очищающее средство без отдушек, которое поможет уменьшить воспаление и раздражение кожи. Очищайте лицо утром и вечером для лучших результатов.

Следуя этим советам, вы сможете справиться с покраснением кожи и вернуть ей здоровый вид.

Как быстро убрать красноту прыщей
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Последние материалы
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Бой Емельяненко и Дацика не состоится из-за угрозы теракта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников