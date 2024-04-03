Прощайте, прыщи: как убрать красноту и воспаления на лице?

Как справиться с покраснением от прыщей: эффективные средства

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При борьбе с прыщами и воспалениями на лице важно использовать эффективные методы, чтобы справиться с покраснениями и дискомфортом. Сегодня мы с realsimple.com рассмотрим способов, которые помогут вам достичь здоровой и чистой кожи, снизив воспалительные проявления и восстановив естественное сияние кожи.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используйте ледяной компресс

Если кожа сильно покраснела, приложите кубик льда или компресс на пораженный участок на 10 минут. Это поможет уменьшить покраснение и отек, вызванные повреждением кожи. Затем нанесите тонкий слой крема с гидрокортизоном, чтобы уменьшить приток крови к воспаленной коже.

Нанесите успокаивающие компоненты

Противовоспалительные ингредиенты подавляют негативную реакцию организма и блокируют действие ферментов, способствующих воспалению. Рекомендуется использовать алоэ вера, зеленый чай, гамамелис и тигровую траву.

Используйте ниацинамидную сыворотка

Ниацинамид, или витамин В3, снижает покраснение и осветляет кожу, блокируя перенос пигмента из клеток, продуцирующих пигмент, на поверхность кожи.

Приобретите светодиодную маску для лица

Светодиодные маски помогают справиться с различными проблемами кожи, включая уменьшение воспалений и регулирование кожного сала. Сочетание синего и красного света помогает уменьшить покраснение от прыщей.

Поговорите со своим врачом о специальных лекарствах

При наличии тяжелых кистозных угрей, вызывающих сильное покраснение, консультируйтесь со специалистом о применении третиноина. Этот препарат помогает уничтожить бактерии на коже и уменьшить воспаление.

Рассмотрите лазерное лечение

Лазеры могут быть эффективны для уменьшения красноты, воздействуя на кровеносные сосуды. Желаемые результаты могут потребовать нескольких сеансов лечения.

Используйте салициловую кислоту

Салициловая кислота не только уменьшает высыпания, но и обладает противовоспалительными свойствами. Она помогает уменьшить красноту от прыщей и может использоваться в различных средствах для ухода за кожей.

Очищайте лицо мягким моющим средством.

Используйте мягкое очищающее средство без отдушек, которое поможет уменьшить воспаление и раздражение кожи. Очищайте лицо утром и вечером для лучших результатов.

Следуя этим советам, вы сможете справиться с покраснением кожи и вернуть ей здоровый вид.

Как быстро убрать красноту прыщей