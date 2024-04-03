Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Эффективные противовоспалительные компоненты для чувствительной кожи: лучшие средства от раздражения

Спокойствие для кожи: лучшие противовоспалительные ингредиенты

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Итак, какие компоненты помогут вам побороть раздражение? Правильные противовоспалительные ингредиенты не только подавляют негативные реакции организма, но и блокируют действие ферментов, способствующих воспалению. Если вы не хотите экспериментов с уже раздраженной кожей, обратите внимание на список успокаивающих ингредиентов от realsimple.com, которые идеально подходят для чувствительного лица.

Спокойствие для кожи: лучшие противовоспалительные ингредиенты
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Ниацинамид (витамин B3) - уменьшает покраснения, активно используется в увлажняющих кремах, также осветляет кожу и борется с гиперпигментацией.
  2. Алоэ вера - успокаивает, увлажняет и защищает кожу, богат аминокислотами, жирными кислотами и витаминами, создает защитный барьер и удерживает влагу.
  3. Гамамелис - естественный очищающий и заживляющий экстракт, обладает кондиционирующими свойствами, помогает сохранить водный баланс кожи.
  4. Облепиховое масло - стимулирует регенерацию клеток эпидермиса, помогает заживлению ран и уменьшению воспаления.
  5. Календула - обладает антисептические и противовоспалительные свойствами, помогает заживлять раны и успокаивать экзему.
  6. Ромашка - обладает антиоксидантными свойствами, блокирует сигналы, ответственные за воспаление.
  7. Тигровая трава - содержит растительный экстракт центеллы азиатской, помогает заживить раны и инфекции.

Выбирайте продукты с этими компонентами для эффективного ухода за раздраженной кожей и не забывайте следить за качеством и происхождением средств.

Чек лист по уходу за ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожей.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Последние материалы
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Бой Емельяненко и Дацика не состоится из-за угрозы теракта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников