Эффективные противовоспалительные компоненты для чувствительной кожи: лучшие средства от раздражения

Спокойствие для кожи: лучшие противовоспалительные ингредиенты

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Итак, какие компоненты помогут вам побороть раздражение? Правильные противовоспалительные ингредиенты не только подавляют негативные реакции организма, но и блокируют действие ферментов, способствующих воспалению. Если вы не хотите экспериментов с уже раздраженной кожей, обратите внимание на список успокаивающих ингредиентов от realsimple.com, которые идеально подходят для чувствительного лица.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ниацинамид (витамин B3) - уменьшает покраснения, активно используется в увлажняющих кремах, также осветляет кожу и борется с гиперпигментацией. Алоэ вера - успокаивает, увлажняет и защищает кожу, богат аминокислотами, жирными кислотами и витаминами, создает защитный барьер и удерживает влагу. Гамамелис - естественный очищающий и заживляющий экстракт, обладает кондиционирующими свойствами, помогает сохранить водный баланс кожи. Облепиховое масло - стимулирует регенерацию клеток эпидермиса, помогает заживлению ран и уменьшению воспаления. Календула - обладает антисептические и противовоспалительные свойствами, помогает заживлять раны и успокаивать экзему. Ромашка - обладает антиоксидантными свойствами, блокирует сигналы, ответственные за воспаление. Тигровая трава - содержит растительный экстракт центеллы азиатской, помогает заживить раны и инфекции.

Выбирайте продукты с этими компонентами для эффективного ухода за раздраженной кожей и не забывайте следить за качеством и происхождением средств.

Чек лист по уходу за ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожей.