Дерматолог дает советы о том, как быстро избавиться от простуды на губах

Как быстро избавиться от простуды на губах: советует дерматолог

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Начнем с неутешительной новости: только 4% населения Земли избегают вируса герпеса. Таким образом, вероятность того, что вы окажетесь исключением из правила, крайне мала. Поэтому вопрос об избавлении от простуды на губах может стать актуальным в любой момент. Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась советами о том, как быстро устранить следы этого вируса и какие мази могут помочь в этом нелегком деле.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Разрушая мифы

Сначала разберемся с распространенными мифами. Часто считается, что главная причина простуды на губах — переохлаждение (замерзнуть — получить простуду). Однако это не совсем верно. Переохлаждение ведет к снижению иммунитета и барьерных функций слизистых оболочек, что делает организм более уязвимым перед вирусами, включая герпес.

Герпес — очень устойчивый вирус. Он может существовать во внешней среде при нормальной температуре и влажности более суток. Вирус герпеса имеет 8 типов, и его чаще всего вызывает вирус простого герпеса (ВПГ-1). Этот вирус может передаваться через слизистую оболочку, особенно если она повреждена.

Способы борьбы с герпес-вирусом

Для борьбы с герпесом применяются противовирусные препараты, которые нарушают процесс самовоспроизводства вируса в клетках. Однако важно понимать, что лекарства, полностью уничтожающие вирус герпеса в организме, не существуют. Препараты, такие как Валтрекс или Рибавирин, часто используются для лечения герпеса.

Из мазей наиболее эффективными являются Ацикловир, Зовиракс или Виролекс. Они действуют на молекулярном уровне, встраиваясь в ДНК вируса и блокируя его синтез. Реализовать процесс избавления от простуды на губах за один день невозможно, так как герпес проходит несколько стадий, начиная от образования пузырьков до образования корочек. Однако с комбинированным лечением можно значительно сократить время восстановления.

Если вы предпочитаете натуральные методы лечения, можно попробовать препараты на основе зверобоя или солодки. Важно избегать нетрадиционных методов лечения, так как они могут усугубить ситуацию.

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