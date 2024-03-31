Пять распространенных заблуждений о перманентном макияже

Пять главных мифов о перманентном макияже

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ранее ты ассоциировал перманентный макияж с темными бровями и нарисованными стрелками, то этот обзор предназначен специально для тебя. Вместе с экспертами мы разбираем самые распространенные мифы о перманентном макияже и раскрываем современные подходы к этой процедуре.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Миф 1:

Перманентный макияж вышел из моды На самом деле, перманентный макияж сегодня представлен различными техниками, такими как волосковая техника, контурная декоративная техника, пудровое напыление бровей и перманентный макияж губ в 3D-технике. Важно отметить, что результат зависит от выбранных пигментов, где минеральные неорганические пигменты обеспечивают естественный эффект и могут вывестись из кожи через год.

Миф 2:

Процесс болезненный Хотя некоторые могут считать процесс перманентного макияжа болезненным, при правильном подходе мастера и использовании средств для обезболивания это дискомфорт можно минимизировать.

Миф 3:

Результат непредсказуем При правильном выполнении процедуры перманентного макияжа риск изменения цвета или формы минимален. Однако, выбор опытного мастера играет важную роль в получении желаемого результата.

Миф 4:

Перманентный макияж нужен только для редких бровей Помимо коррекции бровей, перманентный макияж может улучшить внешний вид глаз и губ, делая взгляд более выразительным и ярким, а также исправить асимметрию и размытый контур.

Миф 5:

Пигмент сходит "частями" Перманентный макияж использует минеральные пигменты, которые со временем постепенно выветриваются без создания эффекта градиента. Обычно через год процедура может потребоваться повторно.

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