Пять продуктов для быстрого и эффективного очищения кожи

Пять средств для экспресс-очищения кожи

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Всем знакома ситуация, когда после позднего мероприятия единственное желание — просто упасть спать, минуя даже ванную. Но даже в такие моменты существуют средства, способные быстро и эффективно очистить кожу.

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Очищающая мицеллярная вода от Diademine прекрасно справляется даже с водостойкой косметикой и увлажняет кожу, благодаря содержанию глицерина и пантенола.

Салфетки для снятия макияжа от Biore удобны в использовании и подходят для чувствительной кожи.

Средство для снятия макияжа Waterproof Eye Make-Up Remover от Uriage эффективно удаляет яркий макияж без раздражения глаз.

Очищающий мусс Diorshow White Reveal Gentle Purifying Foam от Dior, созданный на основе ледниковой воды и антиоксидантов, нежно очищает кожу и удаляет косметику.

Очищающая вода Sensabio H20 от Bioderma, без спирта и идеальная для чувствительной кожи, помогает быстро и без лишних усилий удалить макияж, чтобы спать с чистой совестью.

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