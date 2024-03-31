Доброе утро: рекомендации знаменитостей для ранних пташек

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Утро доброе: звездные секреты для тех, кто рано встает

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Звезды имеют свои секреты для энергичного начала дня. Миранда Керр, предпочитая ежедневные пилинги тела, добивается не только чистоты кожи, но и стимулирует кровообращение. Она также почитает медитацию и йогу.

Утро доброе: звездные секреты для тех, кто рано встает
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дженнифер Энистон начинает день с воды с лимоном и 20-минутной медитации. Она активно занимается физическими упражнениями, выпивает протеиновый коктейль и практикует йогу.

Кейт Хадсон предпочитает освежающие ванны с льдом. Марта Стюарт начинает день с маски для лица и тонизирующего тоника. Ее ритуал также включает в себя увлажняющие маски, спреи для лица и лосьон для тела.

Сальма Хайек предпочитает легкое умывание, чтобы поддержать кислотно-щелочной баланс кожи. Опра Уинфри встает на рассвете для тренировок в зале, после чего наслаждается зеленым смузи и продолжает занятия в обеденное время.


Именно поэтому успешные люди просыпаются так рано. Польза раннего подъема | Instarding Мотивация
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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