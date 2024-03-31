Доброе утро: рекомендации знаменитостей для ранних пташек

Звезды имеют свои секреты для энергичного начала дня. Миранда Керр, предпочитая ежедневные пилинги тела, добивается не только чистоты кожи, но и стимулирует кровообращение. Она также почитает медитацию и йогу.
Дженнифер Энистон начинает день с воды с лимоном и 20-минутной медитации. Она активно занимается физическими упражнениями, выпивает протеиновый коктейль и практикует йогу.
Кейт Хадсон предпочитает освежающие ванны с льдом. Марта Стюарт начинает день с маски для лица и тонизирующего тоника. Ее ритуал также включает в себя увлажняющие маски, спреи для лица и лосьон для тела.
Сальма Хайек предпочитает легкое умывание, чтобы поддержать кислотно-щелочной баланс кожи. Опра Уинфри встает на рассвете для тренировок в зале, после чего наслаждается зеленым смузи и продолжает занятия в обеденное время.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.