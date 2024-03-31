Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BFM: судебный иск Минпромторга РФ к X5 Retail Group нацелен на избавление от иностранного управления
ТОП-3 способа оживить интерьер
Экотуризм в России: популярность заповедников растет
Инвесторы ожидают разочаровывающие отчеты из-за падений акций Tesla
Под виноградом отлично растут некоторые культуры
Названы причины, почему котёнок мяукает
Талызина: «Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в рамках КТО в Махачкале и Каспийске
Археологи из ТюмГУ исследуют могилы младенцев за полярным кругом
Топ-10 средств для удаления макияжа, доступных по цене до 500 рублей

10 лучших средств для снятия макияжа не дороже 500 рублей

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — важный этап ежедневного ухода за лицом, поэтому выбор средств для демакияжа играет ключевую роль в бьюти-рутине. Не стоит полагаться исключительно на мицеллярную воду или молочко — они могут быть недостаточно эффективны для глубокого очищения кожи. Всегда помните, что вечернее умывание является неотъемлемой частью ухода за кожей, и отсутствие этого этапа может негативно сказаться на состоянии вашей кожи.

10 лучших средств для снятия макияжа не дороже 500 рублей
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Теперь перейдем к делу: мы подобрали для вас десять наиболее эффективных и при этом доступных средств для снятия макияжа, которые подойдут как для обладательниц чувствительной кожи, так и для аллергиков и тех, кто носит контактные линзы.

Green Mama: Очищающие салфетки этой марки станут отличным решением для путешествий или пребывания в гостях. Они пропитаны мицеллярной водой, которая мягко, но эффективно удаляет макияж, не вызывая раздражения кожи.

Чистая линия: мицеллярная вода от этого бренда идеально подходит для ежедневного удаления макияжа. Она эффективно очищает кожу, не вызывает раздражения и справляется даже с водостойкой косметикой.

Planeta Organica: оливковое фито-молочко от этого производителя подходит для сухой и чувствительной кожи. Состав содержит только натуральные экстракты и масла, которые мягко очищают кожу, не пересушивая ее.

Avon: мицеллярная вода Avon, не содержащая парабенов и красителей, эффективно справляется с макияжем, не раздражает кожу и содержит растительные экстракты, ухаживая за кожей во время очищения.

Nivea: освежающая мицеллярная вода от Nivea легко удаляет даже стойкий макияж, не вызывая ощущения стянутости кожи.

L'Oreal Paris: балансирующий мицеллярный лосьон этого бренда подходит для нормальной и смешанной кожи, а также для чувствительной кожи. Без запаха и спирта, он бережно, но эффективно удаляет макияж.

Green Mama: косметические сливки от Green Mama мягко очищают кожу, не вызывая дискомфорта даже на сухой и чувствительной коже.

Garnier: известная мицеллярная вода этого бренда эффективно справляется с макияжем и предлагается в удобных объемах, что делает ее хорошим выбором для ежедневного использования.

Librederm: лосьон для снятия макияжа Librederm подходит для чувствительной кожи, аллергиков и носителей контактных линз. С его помощью можно эффективно удалить косметику.


💙СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 💙Чем смывать косметику💦ДЕМАКИЯЖ 💦 Suzi Sky
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
ТОП-5 вещей в спальне, от которых лучше отказаться
"Русский стандарт": доля покупок россиян "в онлайне" упала на 22% в 2024 году
Как сеять семена, если утеряна инструкция
Ford планирует производство нового внедорожника в Испании
Как выбрать маску на основе глины: пять лучших средств
Хлеб с грецкими орехами: быстрый рецепт
Породы кошек, которые преданы своему хозяину, больше чем собаки
Названы 10 фактов, о которых актёр Евгений Миронов предпочитает не распространяться в интервью
Ученые-климатологи сделали заявление, что переход к безледной Арктике наступит на 10 лет раньше
Маффины с черникой: сладость, которую легко приготовить дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников